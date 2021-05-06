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Подписан указ о первоочередных мерах по восстановлению и приграничных сел

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области».

Так, в целях оказания помощи по скорейшему восстановлению приграничных сел Баткенской области, а также создания необходимых условий для жизнедеятельности граждан, организаций, учреждений и предприятий, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Образовать Государственную комиссию по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года (далее — Комиссия), в составе согласно приложению.
2. Комиссии:
− разработать и внести на утверждение Правительства Кыргызской Республики:

проект Порядка по оценке ущерба собственности граждан и юридических лиц Кыргызской Республики, включая субъектов предпринимательства Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года, и выплате им компенсаций;

проект Программы по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года;

− при участии органов местного самоуправления, а также Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики составить списки пострадавших граждан во время конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, погибших, без вести пропавших, получивших телесные повреждения, потерявших жилье, правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы.

3. Учредить должность специального представителя Президента Кыргызской Республики по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года (далее — Специальный представитель Президента).
4. Установить, что основными задачами Специального представителя Президента являются обеспечение исполнения решений Комиссии, координация действий государственных органов, взаимодействие с органами местного самоуправления и оказание помощи местному населению.
5. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:
− открыть специальный счет по аккумулированию средств, поступающих от добровольных перечислений граждан и организаций;

− рассмотреть вопрос о возможности предоставления единовременной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим гражданам;

− предоставить временное жилье с последующим обеспечением строительства новых жилых домов пострадавшим гражданам, а также оплаты выполняемых работ лицам, задействованным в восстановлении собственного жилья;

— обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости и водо- и энергоснабжение;

— принять меры по оперативному восстановлению разрушенных пограничных застав и пунктов, объектов силовых структур и социальных объектов;

− предусмотреть в республиканском бюджете Кыргызской Республики необходимые средства для финансирования мероприятий по восстановлению ущерба и оказанию помощи пострадавшим;

− разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики соответствующие изменения в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы»;

− внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики законопроект об освобождении от уплаты налогов и страховых взносов, списании налоговой задолженности по процентам, финансовым санкциям субъектам экономической деятельности, осуществляющим свою деятельность в пострадавших населенных пунктах;

− рассмотреть вопрос о возможности предоставления субъектам экономической деятельности, осуществляющим свою деятельность в пострадавших населенных пунктах:

отсрочки и/или рассрочки в отношении сумм налоговой задолженности и задолженности по уплате таможенных платежей, страховых взносов, без обеспечения исполнения обязанности по их уплате (без предоставления банковской гарантии, залога и поручительства) и взимания процентов за предоставление отсрочки и/или рассрочки;

отсрочки по предоставлению отчетов по налогам и социальным взносам пострадавших субъектов экономической детельности сроком до 6 месяцев.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о возможности предоставления дополнительной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим гражданам.
7. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики совместно с Национальным банком Кыргызской Республики, открытым акционерным обществом «Айыл Банк» и открытым акционерным обществом «РСК Банк» рассмотреть вопросы:
− открытия льготной кредитной линии пострадавшим субъектам предпринимательства;

− о возможности оказания содействия в погашении кредитов, полученных в финансово-кредитных организациях пострадавшими субъектами предпринимательства и гражданами.

Государственным органам безвозмездно предоставлять пострадавшим гражданам:
− необходимые справки для назначения социальных выплат (пенсий, пособий, денежных компенсаций);

− информационные материалы, схемы, карты, планы, инженерно-геологические данные для оперативного решения вопросов проектирования, восстановления и строительства объектов;

− услуги по архитектурно-планировочным условиям, технадзору, экспертизе проектно-сметной документации.

Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики:
− своевременно обеспечивать социальными выплатами (пособия, пенсии, компенсации) пострадавших граждан;

− в приоритетном порядке провести вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 пострадавших граждан;

− предоставлять пострадавшим гражданам медицинское обслуживание и льготное медикаментозное обеспечение в рамках Программы государственных гарантий по обеспечению граждан Кыргызской Республики медико-санитарной помощью;

− освободить пострадавших граждан от сооплаты при первичной и повторной госпитализации в стационарных организациях здравоохранения в течение одного года;

− обеспечить первоочередное финансирование организаций здравоохранения на пострадавших территориях;

− организовать реабилитацию детей, пострадавших граждан путем направления в детские лагеря и пансионаты;

− при необходимости определить пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа пострадавших граждан в детские учреждения и социальные стационарные учреждения;

− оказывать консультационно-психологическую помощь пострадавшим гражданам;

− при необходимости проводить освидетельствование пострадаших граждан для установления инвалидности, а также организовать социально-медицинскую реабилитацию пострадавших граждан;

− усилить меры по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями на пострадавших территориях для недопущения вспышек инфекций;

− совместно с органами местного самоуправления организовать общественные оплачиваемые работы с привлечением безработных граждан для восстановления и строительства объектов.

Состав Государственной комиссии

по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года

— Премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Государственной комиссии;

— Специальный представитель Президента Кыргызской Республики по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года;

— Первые заместители министра экономики и финансов Кыргызской Республики;

— Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;

— Первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

— Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;

— Первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики;

— Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

— Заместитель министра обороны Кыргызской Республики;

— Заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

— Заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;

— Заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики;

— Заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики;

— Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области;

— Глава государственной администрации Баткенского района Баткенской области;

— Глава государственной администрации Лейлекского района Баткенской области.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/193021/
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