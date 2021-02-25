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Внесены изменения в некоторые решения правительства в сфере культуры и искусства

Постановление Правительства КР от 22 февраля № 57

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере культуры и искусства

В целях упорядочения деятельности учреждений культуры и искусства, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении типовых предельных штатов учреждений культуры, искусства и информации» от 18 августа 2017 года № 495 следующие изменения:

— в пункте 1:

в абзаце пятом слова «Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева» заменить словами «государственного учреждения «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«государственного учреждения «Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т.Океева» Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики согласно приложению 9;»;

в приложении 4 к вышеуказанному постановлению:

в наименовании слова «Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева» заменить словами «государственного учреждения «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева»;

в разделе I слова «Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева» заменить словами «Государственное учреждение «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева»;

— в приложении 5 к вышеуказанному постановлению:

в пункте 17 примечания цифры «69» заменить цифрами «74»;

— в наименовании приложения 9 к вышеуказанному постановлению слова «Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Т.Океева» заменить словами «государственного учреждения «Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т.Океева» Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации» от 27 августа 2019 года № 429 следующие изменения:

— в пункте 1:

в абзаце шестом слова «Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева» заменить словами «государственного учреждения «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева»;

абзац одиннацатый изложить в следующей редакции:

»- должностные оклады работников государственного учреждения «Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т.Океева» Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики согласно приложению 10;»;

— в пункте 2:

слова «Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева» и «Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Т.Океева» заменить соответственно словами «государственного учреждения «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева» и «Государственного учреждения «Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Т.Океева»;

— в приложении 5 к вышеуказанному постановлению:

в наименовании слова «Кыргызского национального ордена В.И.Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева» заменить словами «государственного учреждения «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева»;

в разделе 1 слова «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева» заменить словами «Государственное учреждение «Кыргызский национальный ордена В.И.Ленина академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева».

-в наименовании приложения 10 к вышеуказанному постановлению слова «Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики» заменить словами «Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/184666/
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