Подписано постановление об утверждении порядка организации пришкольных хозяйств

Постановление Правительства КР от 16 февраля 2021 года № 46

Об утверждении Порядка организации деятельности пришкольных хозяйств

В целях улучшения качества и расширения рациона питания учащихся общеобразовательных организаций, в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Порядок организации деятельности пришкольных хозяйств согласно приложению.

Министерству образования и науки Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и органами местного самоуправления (по согласованию), в пределах своей компетенции, принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов