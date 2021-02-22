18:12
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Официально

Подписано постановление об утверждении порядка организации пришкольных хозяйств

Постановление Правительства КР от 16 февраля 2021 года № 46

Об утверждении Порядка организации деятельности пришкольных хозяйств

В целях улучшения качества и расширения рациона питания учащихся общеобразовательных организаций, в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики «Об организации питания учащихся в общеобразовательных организациях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Порядок организации деятельности пришкольных хозяйств согласно приложению.
Министерству образования и науки Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики и органами местного самоуправления (по согласованию), в пределах своей компетенции, принять необходимые меры по реализации настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/184331/
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Более 200 жалоб на электронную запись в школу поступило к правозащитникам
Электронная запись в школы дискредитирована
В Новопавловской школе умерла библиотекарь от пневмонии
В Кыргызстане началась Неделя науки, техники и производства для школьников
Мы против онлайн-обучения. Родители бишкекских школьников обратились к властям
Насмешка над митингующими. Родителей школьников возмутил пост советника мэра
Откройте школы! Родители бишкекских учеников вышли на митинг к мэрии
Жители села Чон-Талаа вышли на митинг. Требуют построить хорошую школу
Турецкий фонд «Маариф» откроет первую школу в Бишкеке
В Джалал-Абаде с 1 февраля открывают школы и детсады
Популярные новости
Самат Насирдинов назначен председателем Национального статистического комитета Самат Насирдинов назначен председателем Национального статистического комитета
Назначен судья в&nbsp;местный суд Назначен судья в местный суд
Акылбек Султанов освобожден от&nbsp;должности председателя Национального статкомитета Акылбек Султанов освобожден от должности председателя Национального статкомитета
Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и&nbsp;Полномочным Послом КР&nbsp;в&nbsp;России Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в России
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
18:12
За три квартала 2020 года реальные доходы населения снизились на 5 процентов За три квартала 2020 года реальные доходы населения сни...
17:51
Кыргызско-таджикскую границу можно пересечь только через три КПП
17:30
Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод
17:27
Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет
17:09
Экспертиза не подтвердила изнасилование девочки с инвалидностью в Бишкеке