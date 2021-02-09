Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики».

Так, в целях оптимизации и совершенствования всей законодательной базы, проведения масштабного и качественного ее изменения, основанного на пересмотре действующих ценностей и принципов, новых ориентиров и направленного на защиту прав и интересов гражданина и юридических лиц, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляю:

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— образовать межведомственную экспертную группу, включив в ее состав представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Верховного суда Кыргызской Республики, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, бизнес-структур, неправительственных организаций и независимых экспертов;

— поручить межведомственной экспертной группе в срок до 31 декабря 2021 года провести полную инвентаризацию принятых концепций, стратегий, программ и законов Кыргызской Республики по отраслям права на предмет соответствия Конституции, принципам социальной справедливости и партнерства, необходимости, целесообразности и эффективности, достаточности регулирования предмета, устранения внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве, по итогам которой внести предложения, направленные на устра ение выявленных несоответствий;

— предоставить межведомственной экспертной группе право:

запрашивать и получать от государственных органов и органов местного самоуправления, учреждений и предприятий необходимую информацию для использования в работе;

привлекать к своей работе других лиц и специалистов;

— принять меры по обеспечению деятельности межведомственной экспертной группы и широкому освещению ее деятельности;

— разработать и инициировать проект закона по внедрению упрощенного механизма прекращения действия законов и принятых в рамках таких законов других нормативных правовых актов (по принципу «гильотины»);

— начать разработку проекта закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» в новой редакции.