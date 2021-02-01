Подписан указ о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности

Указ Президента Садыра Жапарова «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

Так, в целях поддержки важнейшего направления внутренней политики — воспитание граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщение к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов Кыргызстана, постановляется:

1. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— с широким участием общественности, деятелей культуры, науки и образования, всех заинтересованных сторон до 1 июня 2021 года разработать и внести Концепцию о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности (далее — Концепция);

— пересмотреть все действующие нормативные правовые, концептуальные, программные документы в этой сфере на предмет их инвентаризации и приведения в соответствие с разрабатываемой Концепцией;

— при разработке Концепции учесть следующие принципы:

приоритет духовно-нравственных мотивов жизненного поведения над материальными интересами;

приоритет общественных и государственных интересов над индивидуальными и их непротивопоставление;

приоритет принципа справедливости в решениях, действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц;

престижность и ценность статуса воспитателей, учителей, врачей и военнослужащих как основы государства и общества;

патриотичность, доблесть, любовь и служение народу и Отечеству всей государственной и муниципальной службы;

— для повышения уровня доверия народа к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам выработать новые требования к государственной и муниципальной службе с тем, чтобы:

государственные и муниципальные служащие служили примером в соблюдении Конституции и законов, добросовестного исполнения должностных и служебных обязанностей, в общественной деятельности и в быту, прислушивались к народу и выражали их мнения и требования;

подготовка и отбор для замещения должностей государственной и муниципальной службы осуществлялись из числа наиболее квалифицированных, высоконравственных и обладающих безупречной репутацией лиц.

2. Государственным органам культуры, образования, науки и спорта:

— обеспечить соответствие воспитания в системе образования традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям, условия для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития граждан, в первую очередь, детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

— пересмотреть образовательные учебные стандарты и ввести предметы по этическому, эстетическому и физическому воспитанию и образованию учащихся и студентов учебных заведений;

— создать максимально благоприятные условия для выявления и развития творческих способностей каждого, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, формирования навыков самообразования и самореализации личности;

— формировать у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, бережного отношения к природе;

— привлекать в систему образования талантливых педагогических и научных работников, специалистов, способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс;

— повысить гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта;

— обеспечить равные возможности для занятий граждан физической культурой и спортом, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Органам местного самоуправления:

— принять соответствующие меры по реализации государственной политики в области духовно-нравственного развития, патриотического и физического воспитания;

— организовывать и проводить на постоянной основе мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и физическое воспитание населения соответствующей территории.

4. Средствам массовой информации:

— пропагандировать ценности традиционного общества, идеалы семьи, здорового образа жизни, любви к Отечеству и служения народу;

— продвигать позитивный образ страны на международном уровне.