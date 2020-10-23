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Подписан закон о приостановлении действия некоторых норм закона о выборах

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 октября 2020 года.

Необходимость принятия настоящего конституционного Закона продиктована рядом обстоятельств, а также сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.

Принятым Законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством К ыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный Закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/170428/
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