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Подписан указ об объявлении 30 июля днем национального траура в КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «Об объявлении 30 июля 2020 года днем национального траура в Кыргызской Республике».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее − коронавирусная инфекция) пандемией.

С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике болезнь унесла жизни многих наших соотечественников. Это тяжелая утрата для всего народа Кыргызстана.

Глубоко скорбя по умершим и выражая искренние соболезнования их родным и близким, постановляется:

Объявить 30 июля 2020 года днем национального траура в Кыргызской Республике в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции.

В день траура осуществить необходимые мероприятия, в том числе на всей территории Кыргызской Республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.

Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызской Республики отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

Указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/160922/
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