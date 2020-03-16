О введении временного госрегулирования цен на отдельные виды товаров

О введении временного государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров

В целях обеспечения экономической доступности социально значимых продуктов питания для населения в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире, в соответствии со статьей 90 Конституции Кыргызской Республики, статьей 5 Закона Кыргызской Республики «О продовольственной безопасности», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Ввести временное, сроком не более чем 90 (девяносто) календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления, государственное регулирования цен на социально значимые продукты питания, включенные в Перечень товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен на внутреннем рынке Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года № 242.

2. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики принять соответствующие меры по государственному регулированию (установление максимального уровня) цен, в соответствии с Порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года № 242.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики, не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего постановления, в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.