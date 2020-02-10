О введении временного запрета на вывоз лекарственных и медицинских средств из КР

становление Правительства КР от 3 февраля 2020 года № 57

О введении временного запрета на вывоз лекарственных и медицинских средств из Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 29 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет, сроком на шесть месяцев, на вывоз из Кыргызской Республики лекарственных и медицинских средств согласно прилагаемому перечню.

2. Министерству экономики Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета на вывоз товаров из Кыргызской Республики, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной пограничной службе Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания.