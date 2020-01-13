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Произошли изменения в структуре аппарата президента Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому внесены изменения в структуру Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Так, согласно Указу, разделены должности заведующего отделом информационной политики и пресс-секретаря Президента Кыргызской Республики.

Кроме того, на базе отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики образованы два отдела — отдел мониторинга социального развития и отдел мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества.

В этой связи, указами Президента Сооронбая Жээнбекова:

— Стамалиева Толгонай Турдалиевна назначена пресс-секретарем Президента Кыргызской Республики;

— Мансурова Наргиза Аскаровна назначена заведующей отделом информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;

— Ташпаева Назгуль Аскеровна назначена заведующей отделом мониторинга социального развития Аппарата Президента Кыргызской Республики;

— Базарбаев Кудайберген Базарбаевич назначен заведующим отделом мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества Аппарата Президента Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/140328/
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