Подписан Указ «О праздновании 110-летия со дня рождения Исхака Раззакова»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О праздновании 110-летия со дня рождения Исхака Раззакова».

Согласно Указу, в целях увековечивания памяти и празднования в 2020 году 110-летия со дня рождения государственного и политического деятеля Кыргызской Республики Исхака Раззакова, внесшего огромный вклад в послевоенное социально-экономическое становление Кыргызстана, постановляется:

Отметить 110-летие со дня рождения И. Раззакова на высоком национальном уровне.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— образовать в месячный срок организационный комитет по подготовке и проведению празднования 110-летия со дня рождения И. Раззакова, а также разработать и утвердить план подготовки и проведения мероприятий;

— предусмотреть выделение необходимых финансовых средств из республиканского бюджета Кыргызской Республики для реализации указанного плана.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел политики государственного управления и организационно- инспекторской работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.