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Официально

Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Турции

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы, а также получении гражданами Кыргызской Республики образования в Турецкой Республике в сфере медицины и медицинских специальностей, подписанного 1 сентября 2 018 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 апреля 2019 года.

В соответствии с данным Законом Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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