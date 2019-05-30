Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Турции

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы, а также получении гражданами Кыргызской Республики образования в Турецкой Республике в сфере медицины и медицинских специальностей, подписанного 1 сентября 2 018 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 апреля 2019 года.

В соответствии с данным Законом Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит уведомить турецкую сторону о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного Соглашения.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.