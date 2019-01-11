Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ об объявлении 2019 года Годом развития регионов и цифровизации страны

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ об объявлении 2018 года Годом развития регионов и цифровизации страны.

Текст Указа:

В 2018 году развитие регионов было определено ключевым приоритетом развития страны на среднесрочную перспективу.

Особое внимание было уделено вопросам создания благоприятных условий для развития бизнеса в регионах.

Были внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, касающиеся предоставления налоговых преференций для промышленных и инновационных предприятий, открывающихся в дотационных населенных пунктах. В соответствии с данными изменениями экспортоориентированные промышленные предприятия, предприятия легкой и перерабатывающей промышленности, энергетики и сборочного производства будут освобождены от уплаты налога на прибыль, налога с продаж, налога на имущество и земельного налога сроком от&n bsp;5 до 10 лет.

Для стимулирования приоритетных секторов экономики также внесены изменения в законодательство в части предоставления преференциального режима налогообложения машинно-тракторным станциям, торгово-логистическим центрам и сельскохозяйственным кооперативам.

Предоставлены преференции по уплате налога на добавленную стоимость с уменьшением на 80 процентов по видам деятельности предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию отечественного производства.

В первоочередном порядке на местах реализованы инвестиционные проекты, направленные на создание новых рабочих мест и размещение производств с учетом имеющейся сырьевой базы.

Запущен ряд промышленных предприятий по хранению, сортировке, упаковке и переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий текстильной и швейной отрасли и по выпуску строительных материалов. В целом по регионам страны создано более 200 новых предприятий.

Проведена работа по укреплению финансово-экономических основ развития органов местного самоуправления.

Так, принято решение о поэтапной передаче подоходного налога в местный бюджет. Только в 2019 году за счет пересмотра коэффициента перераспределения подоходного налога от 50/50 до 70/30 местные бюджеты получат дополнительно 2,1 млрд сомов. Кроме этого, для поддержки промышленных предприятий в регионах отдельной статьей в республиканском бюджете заложено 2,0 млрд сомов.

Решено ежегодно до 2025 года выделять органам местного самоуправления средства в размере 50,0 млн сомов из республиканского бюджета на разработку генеральных планов.

Достигнута договоренность с донорским сообществом и финансовыми институтами по увеличению размеров финансирования региональных проектов развития.

Для расширения охвата кредитования произведена дополнительная капитализация открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» на 300 млн сомов, уставный капитал которого доведен до 582 млн сомов. Выдано кредитов Российско-Кыргызским Фондом развития (далее —Фонд) в сумме 200 млн сомов для увеличения финансирования региональных проектов.

В 2018 году выдано 656 гарантий на сумму 755 млн сомов.

С целью увеличения количества проектов в региональном масштабе Фондом снижен порог прямого финансирования с 1 млн долларов США до 200 тыс. долларов США.

Установлены лимиты для коммерческих банков, работающих по проектам Фонда для увеличения кредитования региональных проектов.

Проводится обновление транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры в регионах. В рамках государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, принято решение о выделении средств из республиканского бюджета в размере 296,2 млн сомов в течение 3 лет на инфраструктурное развитие.

Инициирован и подписан ряд международных соглашений, направленных на обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой.

Введено в эксплуатацию порядка 634 гектаров новых орошаемых земель, повышена водообеспеченность более чем 1901 гектара земель и улучшено мелиоративное состояние 1600 гектаров земель.

С целью повышения экспортного потенциала страны и конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 декабря 2018 года № 596 утверждена Программа Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019–2022 годы.

Построено 4 новых фитосанитарных лабораторий и 18 ветеринарных лабораторий прошли ремонтно-восстановительные работы и оснащение.

Начата масштабная работа по переводу предоставления государственных услуг в электронном формате.

К системе электронного межведомственного взаимодействия «Тундук» подключен 31 государственный орган. В тестовом режиме запущен портал государственных услуг.

Начата реализация проекта «Безопасный город».

Запущены автоматизированные информационные системы «Единый реестр проступков и преступлений» и «Единый реестр нарушений».

Начаты реформы по электронной фискализации налоговых процедур. Внедрена электронная налоговая отчетность и электронный патент. Подготовлены изменения в законодательство по внедрению электронных счетов-фактур, контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн, маркировки товаров и электронной системы прослеживаемости товаров.

Завершено формирование новой законодательной основы для судебно-правовых органов. Введены в действие 5 новых кодексов в сфере уголовно-правовых правоотношений и законы «О пробации» и «Об основах амнистии и порядке ее применения».

Теперь предстоит дать новый импульс развитию регионов и стране в целом, используя новые технологии на всей территории страны и получение выгод от цифровизации нашим обществом.

Необходимо создать современные институты государственного и муниципального управления, широко применяющие цифровые технологии в своей деятельности.

В первостепенном порядке нужно внедрять цифровую инфраструктуру в деятельность судебных и правоохранительных органов.

Особое внимание необходимо уделить вопросам консолидации всех имеющихся ресурсов и инициатив частного сектора, которые станут локомотивом устойчивого роста экономики.

Необходимо внедрять механизмы стимулирования инвестицийв человеческий капитал, поощрение научно-исследовательской деятельности и инноваций в бизнесе.

Основным направлением в 2019 году станет продвижение цифровых основ развития страны. В первую очередь следует обеспечить всеобщий широкополосный интернет на всей территории Кыргызской Республики, благодаря которому можно будет получить наиболее эффективное, надежное и недорогое соединение страны с глобальными сетями и магистралями передачи данных.

Следует сосредоточить внимание на создании защищенной инфраструктуры сбора, обработки, хранения и анализа данных.

Используя энергопотенциал страны и обеспечив соответствующую безопасность по международным стандартам, необходимо построить дата-центры.

Современная цифровая инфраструктура позволит создать новые платформы для взаимодействия между государственными органами и органами местного самоуправления, частным сектором и гражданами.

С целью освоения и распространения цифровых технологий государство должно создать все условия для становления регионального центра технологического трансфера.

В соответствии с разделом V Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы"Приоритетные направления Кыргызской Республики на период до 2023 года«, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики «О Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы» от 31 октября 2018 года № 221, цифровые технологии должны внедряться в приоритетном порядке в такие сферы, как образование, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации, банковский сект ор, легкая промышленность и строительство.

Посредством использования интернет-технологий жители регионов будут иметь доступ к новым возможностям развития бизнеса вне зависимости от места проживания. Через новые инструменты интернет-торговлинеобходимо развивать межрегиональную и приграничную торговлю.

Каждый фермер должен получить доступ к информации о состоянии рынков и прогнозных ценах на выращиваемую продукцию на целевых рынках сбыта через интернет-услуги.

Интернет-платформы станут точкой доступа к необходимой информации для субъектов малого и среднего бизнеса в регионах.

Развитие цифровых технологий должно стать основой для внедрения новых инструментов финансирования.

Через развитие электронных платежей и мобильного банкинга необходимо увеличить уровень проникновения банковских услуг в регионах.

Повсеместный охват территорий интернет-услугами даст возможность жителям регионов для формирования новых или дополнительных источников дохода.

Активное продвижение туристических возможностей страны и широкое применение интернет-бронирования через социальные сети даст толчок развитию сельского туризма на местах.

Основой цифровизации всего государства должна быть ориентированность на удовлетворение потребностей граждан и бизнеса в государственных и муниципальных услугах.

Правительство Кыргызской Республики должно стимулировать участие граждан и частного сектора в повышении качества государственных и муниципальных услуг через механизмы обратной связи.

Следует принять необходимые действия по защите фундаментальных государственных интересов и интересов граждан, обеспечивая достаточный уровень кибербезопасностии защиты персональных данных.

Парк высоких технологий Кыргызской Республики должен стать площадкой для развития цифрового бизнеса и экспорта цифровых услуг.

В целях построения информационного общества, а также консолидации усилий государства, частного сектора и гражданского сообщества, направленных на ускорение цифровой трансформации и социально-экономического развития страны, постановляю:

1. Объявить 2019 год Годом развития регионов и цифровизации страны.

2. Считать важнейшей задачей государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики реализацию Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан2019-2023», одобренной решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 14 декабря 2018 года № 2.

3. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

— продолжить реализацию Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2018 года Годом развития регионов» от 10 января 2018 года № 2 и Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2017 года № 194;

— определить уполномоченный государственный орган по вопросам развития регионов, с наделением соответствующих функций и полномочий;

— создать и внедрить единые цифровые платформы «Санарип Кыргызстан»: единую систему идентификации, единую систему электронных сообщений, единую систему цифровых платежей, систему электронного межведомственного взаимодействия «Тундук», портал и мобильное приложение электронных государственных услуг;

— создать единый государственный дата-центр;

— создать и внедрить цифровую платформу муниципального управления «Санарип аймак»;

— рассмотреть возможность создания региональных центров (хабов) компетенций;

— принять меры по исключению практики выдачи и предъявления требования предоставления справок в бумажном формате при оказании государственных услуг населению государственными органами Кыргызской Республики;

— обеспечить широкое внедрение информационных технологий в сфере предоставления услуг образования и здравоохранения с переводом расчетов и платежей в безналичную форму в электронном формате;

— разработать систему классификации профессий в сфере информационных технологий с внедрением процессов прогнозирования перспективных инновационных и высокотехнологичных профессий с разработкой и внедрением программ подготовки, отвечающих международным стандартам;

— создать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций в регионах;

— усилить меры по оказанию консультационной, информационной и иной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в регионах;

— ускорить реализацию инвестиционных проектов, направленных на закрепление специализации регионов и запуск 20 городов точек роста, усиление их конкурентных преимуществ и мер государственной поддержки экспортоориентированных предприятий;

— выработать программу размещения производственных мощностей по хранению и переработке продукции сельского хозяйства с учетом наличия сырьевой базы;

— усилить работу по привлечению инвесторов для развития системы торгово-логистических центров сельскохозяйственной продукции в Кыргызской Республике;

— проводить постоянный мониторинг и анализ индустриально-инновационного развития регионов с введением ежегодных рейтингов по основным показателям развития регионов;

— модернизировать систему планирования, организации и финансирования медицинских, образовательных и социальных услуг с ориентиром на потребности населения, демографический прогноз и анализ, перспективы развития регионов;

— развивать систему оказания государственных гарантированных социальных услуг, альтернативных интернатным учреждениям, через механизм делегирования полномочий в органы местного самоуправления;

— активизировать работу государственных финансовых институтов и фондов по кредитованию региональных проектов с определением целевых показателей кредитования в разрезе каждого региона;

— принять меры по развитию экономической и социальной инфраструктуры регионов с учетом фактической потребности, нагрузки и степени износа;

— усилить координацию внешней помощи по проектам развития ирригации и обеспечения населенных пунктов чистой питьевой водой;

— выработать предложения по административно-территориальной реформе с учетом формирования оптимальной системы расселения и развития инфраструктуры в регионах;

— принять меры по повышению производительности труда в приоритетных секторах экономики;

— совместно с органами местного самоуправления усилить меры по повышению доходного потенциала местных бюджетов.

4. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики обеспечить доступность автоматизированных информационных систем «Единый реестр преступлений и проступков», «Единый реестр нарушений» для заинтересованных сторон.

5. Рекомендовать Верховному суду Кыргызской Республики принять меры по успешной реализации проекта по автоматизации судебной системы.

6. Государственной кадровой службе Кыргызской Республики совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи при Правительстве Кыргызской Республики и Академией государственного управления при Президенте Кыргызской Республики создать Центр цифровых образовательных технологий и регионального развития.

7. Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики с участием бизнеса разработать и внедрить цифровые инструменты проведения расчетов и платежей в электронном формате для развития мобильных цифровых расчетов и платежей.

8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Президент Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбеков