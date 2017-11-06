Непраздничные даты кыргызской журналистики-2.TimeLine

Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала ежегодный доклад «Свобода в мире-2017» (Freedom in the World 2017), в котором Кыргызстан шестой год подряд отнесли к категории «частично свободных» стран.

Кыргызстан наряду с США, Чехией, Ираком и Данией включили также в список стран, которые могут пережить «важный переломный момент в своей демократической траектории».

Наличие свободы слова в Кыргызстане эксперты оценили на 37 баллов. В отчете указано, что КР — единственная в Центральной Азии страна, которую назвали «частично свободной».

Узбекистан, получивший в рейтинге три балла, имеет наихудшие показатели свободы среди стран Центральной Азии. У Туркменистана — четыре балла. Таджикистан (11 баллов) и Казахстан (22 балла), как и Россию, Азербайджан и Беларусь, отнесли к 49 «несвободным» странам.

Рейтинг Freedom House охватывает 195 стран. Все государства разделены по принципу обеспечения политических и гражданских свобод на три группы: свободные, частично свободные, несвободные.

Состояние свобод оценивается по 100-бальной шкале, где 100 баллов — самый высокий показатель свободы. По оценкам местных экспертов, 2017-й стал самым «урожайным» по количеству исков против журналистов и изданий.

Накануне 7 ноября — Дня информации и печати — ИА «24.kg» вспоминает, как в разные годы на «островке демократии» ограничивали свободу слова и нарушали права журналистов.