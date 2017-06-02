По трассе Бишкек — Кара-Балта снесут четыре жилых дома. Об этом заявили вчера на общественных слушаниях по дорожным проектам Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что при реконструкции трассы не планируется переселять людей. Будет только перенос торговых объектов. Однако накануне подрядчик сообщил, что переселение будет.

«Строительство займет три года. Оно начнется со стороны Кара-Балты, так как там нет переселения. В это время юристы будут договариваться с владельцами объектов, попадающих под снос. После составления контракта будут выплачены компенсации», — сказал главный инженер трассы Василий Черных.

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ИА «24.kg» уточнило у него, где именно снесут дома. Выяснилось, что один дом находится в селе Сокулук, три дома — в Беловодском, один из которых нежилой. Владельцы домов получат компенсации.

В основном по трассе Бишкек — Кара-Балта предусмотрен перенос торговых объектов, расположенных рядом с рынками.

В Беловодском расчистят центр, где расположен базар. Однако там ситуация еще не разрешилась. Когда только разрабатывали проект, в 2015 году владельцу выдали часть парка, чтобы перенести туда торговые ряды. Он занял и парковую территорию, и поставил еще один ряд контейнеров вдоль трассы. Люди купили у него места по $15 тысяч. Они хотят вернуть деньги, но рыночная стоимость на их места уже снизилась.