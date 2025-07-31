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Общество

В КР увеличили число персональных ассистентов для людей с инвалидностью

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана, на 1 июля 2025 года услуги персональных ассистентов получили 14 тысяч 906 человек, которым перечислено более 793 миллионов сомов согласно постановлению правительства № 556 от 23 ноября 2018-го.

Общее число людей с инвалидностью достигло 15 тысяч 225 человек, из них 9 тысяч 582 ребенка до 18 лет и 5 тысяч 643 взрослых.

Для сравнения, на 1 июля 2024 года услуги получали 14 тысяч 537 персональных ассистентов, а сумма выплат составила около 635 миллионов сомов. Тогда общее число людей с инвалидностью составляло 14 тысяч 848 человек.

«Рост выплат и числа персональных ассистентов отражает усилия государства по расширению поддержки и обеспечению ухода для людей с инвалидностью», — уточнили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338082/
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