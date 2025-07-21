На джайлоо Кок-Жайык установлен экологический пост

На джайлоо Кок-Жайык, расположенном в Джети-Огузском районе, установлен экологический пост и введено ограничение на бесконтрольный въезд автомобилей. Об этом сообщает полномочное представительство президента в Иссык-Кульской области.

По его данным, это решение принято по результатам исследований, проведенных специалистами и представителями соответствующих государственных органов на месте.

Как отметили эксперты:

• травяной покров вытоптан и находится в состоянии, при котором восстановление крайне затруднено;

• экосистема джайлоо получает серьезный урон;

• подъем машин до подножий гор угрожает природному балансу.

С ситуацией на месте ознакомился первый заместитель полпреда главы государства в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, который также курирует вопросы организации поста.

Для отдыхающих готовятся специальные парковочные зоны. До юрт и основных зон отдыха можно будет пройти пешком.

Этот шаг предпринимается с целью сохранения природы Кок-Жайыка для будущих поколений.