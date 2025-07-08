Ученые открыли новый вид птерозавра — этот крылатый ящер жил рядом с динозаврами около 209 миллионов лет назад и является древнейшим из обнаруженных в Северной Америке птерозавров. Об этом пишет Русская служба «Би-Би-Си».

По данным издания, челюсть нашли еще в 2011 году, но только сейчас современные технологии позволили установить, что останки принадлежат новому, еще не изученному виду.

Коллектив исследователей, возглавляемый учеными из Смитсоновского Национального музея естественной истории в Вашингтоне (SNMNH), дал новому виду поэтичное имя — Eotephradactylus mcintireae, что можно перевести как «пепельнокрылая богиня зари».