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Общество

Сколько стоит стать студентом в Кыргызстане, не считая нервов?

Каждое лето тысячи школьников Кыргызстана переживают одни из самых напряженных месяцев в своей жизни — впереди вступительные экзамены, тесты, подача документов. За возможность стать студентом семьи платят не только деньгами, но и временем, эмоциями и, порой, последними силами.

Подготовка: на все готов ради баллов

Айгерим, выпускница школы из Чуйской области, начала готовиться к ОРТ еще в 10 классе.

«Я ходила на курсы по математике и логике, отдельно занималась с репетитором по кыргызскому и английскому языку. В месяц родители отдавали около 12–15 тысяч сомов, и так почти год», — делится она.

Цены на репетиторов в Бишкеке разнятся: от 300 до 800 сомов за занятие, а групповые курсы стартуют от 5 тысяч в месяц. Некоторые семьи тратят на подготовку к ОРТ до 100 тысяч сомов и больше за год.

Подача документов — тоже деньги

Поступление в вуз — это не только результаты ОРТ, но и документы. Справки, копии, нотариусы, медицинская комиссия — все это требует времени и средств. В среднем, как рассказывают родители, пакет документов обходится в от 1 тысячи 500 до 3 тысяч сомов, в зависимости от вуза.

Добавим сюда поездки, очереди, и, если абитуриент из региона — еще и временное проживание в городе.

Контракт или бюджет?

Количество бюджетных мест ограничено, а конкуренция — высокая. Тем, кто не прошел на бюджет, остается контрактная основа. Например:

  • Медицина — от 35 тысяч до 110 тысяч сомов в год;
  • Юриспруденция — в среднем 60 тысяч–120 тысяч сомов;
  • Международные отношения, журналистика, экономика — от 60 тысяч до 120 тысяч сомов;
  • В частных вузах — выше: до 500 тысяч сомов в год.

Что говорят родители?

«Мы заранее начали копить деньги, потому что знали: поступление — это дорого, даже если на бюджет. Все равно нужны курсы, дорога, питание, одежда», — говорит Алмазбек, отец выпускника из Таласа.

«Я одна воспитываю дочь. Помогали родственники. Было тяжело, но я знала, что образование — это шанс на другую жизнь», — делится Гульнара, мама будущей студентки-филолога.

А нервы?

У абитуриентов часто начинаются проблемы со сном, тревожность, а родители стараются не показывать волнения. «За неделю до ОРТ я чуть не сорвалась. Давление, слезы, паника. Слава богу, все сдала», — говорит студентка Айдана.

Стать студентом в Кыргызстане — это не просто пройти тест. Это путь через эмоциональные и финансовые трудности, который по силам далеко не всем. Но несмотря на все это, тысячи молодых людей и их семьи каждый год проходят через этот марафон в надежде на лучшее будущее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335541/
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