В Астане пройдет фестиваль Comic Con для всех фанатов комиксов

С 9 по 13 июля в Астане пройдет крупнейшее событие в сфере поп-культуры на пространстве СНГ — Comic Con Astana. Об этом 24.kg сообщили организаторы.
Впервые фестиваль продлится пять дней и займет сразу две крупные площадки: стадионы «Астана Арена» и «Барыс Арена».
Серкис также выступил режиссером фильмов «Веном 2», «Маугли» и будущего проекта «Властелин колец: Охота на Голлума».
Среди других подтвержденных гостей: видеоблогер Qewbite, создатели веб-сериала Metal Family Алина Ковалева и Дмитрий Вдовенко, автор канала «Черный Кабинет» Артем Гутковский, директор и актеры дубляжа студии AniLibria, включая Lupin и Sharon.