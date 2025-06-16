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Общество

В Астане пройдет фестиваль Comic Con для всех фанатов комиксов

С 9 по 13 июля в Астане пройдет крупнейшее событие в сфере поп-культуры на пространстве СНГ — Comic Con Astana. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Впервые фестиваль продлится пять дней и займет сразу две крупные площадки: стадионы «Астана Арена» и «Барыс Арена».

Хэдлайнер фестиваля — Энди Серкис, британский актер, режиссер и новатор в области технологий захвата движения. Зрителям он известен по ролям Голлума в фильме «Властелин колец», Цезаря в «Планета обезьян», Верховного лидера Сноука во вселенной «Звездные войны», Альфреда Пенниуорта «Бэтмен» и Кинг-Конга в ремейке Питера Джексона, а также Улисса Кло в киновселенной Marvel.

Серкис также выступил режиссером фильмов «Веном 2», «Маугли» и будущего проекта «Властелин колец: Охота на Голлума».

сайта Comic Con Astana
Фото сайта Comic Con Astana
В фестивале примет участие косплей-легенда и член жюри фестиваля из Кыргызстана RAN HIME.

Среди других подтвержденных гостей: видеоблогер Qewbite, создатели веб-сериала Metal Family Алина Ковалева и Дмитрий Вдовенко, автор канала «Черный Кабинет» Артем Гутковский, директор и актеры дубляжа студии AniLibria, включая Lupin и Sharon.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332897/
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