Муфтият начал платить стипендии имамам

Имамы, работающие в официально зарегистрированных мечетях Кыргызстана, начали получать стипендии. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КР.

Отмечается, что эта практика должна уменьшить зависимость имамов от благотворительности и иной помощи других лиц.

Муфтий Абдулазиз Закиров считает, что выплата стипендий имамам позволит предотвратить распространение радикальных идеологий.

Выплачивать стипендии имамам начали с апреля 2025 года. Они получают ежемесячно 8 тысяч сомов. Сколько всего насчитывается имамов и сколько средств понадобится для выплаты им стипендий, в муфтияте не уточнили.