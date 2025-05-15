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Общество

Муфтият начал платить стипендии имамам

Имамы, работающие в официально зарегистрированных мечетях Кыргызстана, начали получать стипендии. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КР.

Отмечается, что эта практика должна уменьшить зависимость имамов от благотворительности и иной помощи других лиц.

Муфтий Абдулазиз Закиров считает, что выплата стипендий имамам позволит предотвратить распространение радикальных идеологий.

Выплачивать стипендии имамам начали с апреля 2025 года. Они получают ежемесячно 8 тысяч сомов. Сколько всего насчитывается имамов и сколько средств понадобится для выплаты им стипендий, в муфтияте не уточнили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329088/
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