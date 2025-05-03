В городе Ош задержали подозреваемых в мошенничестве

В Оше задержали подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 7 апреля 2025 года в Главное управление уголовного розыска МВД поступила информация о том, что в одной из квартир южной столицы скрываются граждане, подозреваемые в мошенничестве.

По факту следственная служба возбудила уголовное дело по статье 219-1 «Незаконная организация игорной деятельности» УК КР.

В ходе обыска в квартире подозреваемых сотрудники ГУУР МВД изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры, ноутбуки, iPad, гражданские и ID-паспорта.

Задержаны А.М., 1998 года рождения, Т.Х., 2007 года рождения, А.М., 2006 года рождения, и А.З., 2007 года рождения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные граждане снимали квартиру в Оше, предоставляли доступ к услугам не имеющей лицензии букмекерской конторы 1WIN, а также организовывали перевод ставок граждан через банковские карты.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются.