В Токмаке замечены боевые машины «Тор-М2КМ»

Во время подготовки к военному параду в Токмаке были замечены боевые машины зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 9К331МКМ «Тор-М2КМ» на шасси КамАЗ-6560. В отличие от ранее известных российских систем С-300ПС, которые были в стандартной окраске, эти комплексы были окрашены в камуфляж Вооруженных сил Кыргызской Республики.

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Это свидетельствует о наличии боевых машин ЗРК «Тор-М2КМ» в арсенале ВС КР. Замеченные в Токмаке боевые машины являются высокоэффективной системой ближней обороны, предназначенной для защиты от воздушных угроз, таких как самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Ранее секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов прокомментировал поступление новой партии ЗРК С-300ПС от России. По его словам, в рамках работы объединенной системы ПВО Кыргызстану были переданы элементы этой системы, в том числе комплексы С-300. «Они уже на территории страны», — заявил Иманкулов. Однако количество переданных ЗРК С-300ПС он не уточнил.