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Общество

Легализация авто с иностранными номерами. Госбанки готовы предоставить кредит

Госбанки готовы предоставить кредитные займы гражданам для выплаты единовременного сбора для легализации авто с иностранными номерами. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Отмечается, что в целях реализации Указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств» «Элдик Банк» и «Айыл Банк» готовы оказать содействие по предоставлению кредита водителям в 100 тысяч сомов.

Решение принято в рамках упрощения административных процедур, связанных с легализацией автомашин с иностранными номерами.

Напомним, в Кыргызстане с 1 апреля началась регистрация автомобилей с иностранными госномерами. Процедура продлится до 1 октября 2025 года.

Легализации подлежат все авто, ввезенные на территорию Кыргызской Республики до 31 декабря 2024 года, имеющие государственные регистрационные знаки иностранных государств, не имеющие правоустанавливающих документов и не прошедшие таможенную очистку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324768/
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