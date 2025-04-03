Прием в 1-й и 2-й классы. Квоты определяют директора школ

Заместитель министра образования и науки Лира Самыкбаева пояснила в прямом эфире, как формируются квоты для записи в 1-й и 2-й классы.

По ее словам, их определяют сами директора школ, исходя из материально-технической базы (классов, парт, стульев) и педагогических кадров.

«Квота в школе, допустим, 70 мест — два класса по 35 детей, а по прописке, относящейся к этой школе, постоянно проживает 120 человек. Это так называемый отложенный спрос. Много лет школы в Бишкеке не строили, поэтому мест не хватает, общеобразовательные организации переполнены. При этом за последние годы возвели много новых многоэтажных домов, и количество населения выросло. Проблема нехватки школ в Бишкеке стоит очень остро», — сказала Лира Самыкбаева.

Она добавила: если свободных мест в школе не осталось, то записать туда ребенка уже возможности нет.

В этой связи она призвала родителей не ориентироваться на статус школы и не ждать понравившуюся, а выбрать одну из альтернативных школ поблизости. Иначе мест может не остаться.

Отметим, что некоторые пользователи соцсетей пишут, что квот в школах по месту их прописки уже нет и задаются вопросом, что делать.

Напомним, в Кыргызстане идет онлайн-запись в школу. Рожденные в 2019 году и не прошедшие 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе» пойдут в 1-й класс, а рожденные в 2018, 2019 годах и прошедшие дошкольную подготовку, — сразу во 2-й.

Первый этап записи в школу — по прописке до 1 июня, второй этап — со 2 июня для имеющих проблемы с пропиской, документами и так далее.