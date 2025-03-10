Туристов тоже касается. Как будут штрафовать за пакеты на Иссык-Куле

Введение штрафов за реализацию и использование пакетов из полимерной пленки — один из рычагов по сокращению использования пластиковых изделий. Об этом 24.kg сообщил специалист отдела по обращению с отходами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Осконбаев.

Напомним, по Кодексу о правонарушениях нарушение запрета на реализацию и использование пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области, парково-пляжной зоны и береговой зоны озера Иссык-Куль в первый раз влечет предупреждение.

Повторно совершенное деяние в течение года после вынесения предупреждения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов), на юридических — 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).

По словам Алмаза Осконбаева, это будет касаться как местных жителей, так и туристов.

«Привлекать к ответственности только производителей или продавцов недостаточно. Перед законом все равны, поэтому все граждане должны отказаться от использования пластика на Иссык-Куле. Человек должен чувствовать ответственность, в сознании должна быть мысль, что за нарушение грозит штраф. Поэтому, собираясь на озеро, нужно брать бумажные пакеты, многоразовые шоперы и так далее», — сказал Алмаз Осконбаев.

Он отметил, что проверять машины или личные вещи не будут.

Перед въездом на Иссык-Куль планируют установить информационные стенды о зоне, свободной от пластика. В Минприроды заверили, что будут заранее информировать население.

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Уполномоченным лицом, налагающим штрафы, определен орган охраны окружающей среды (Минприроды, его территориальные управления, служба экотехнадзора и так далее).

Туристическая милиция и другие органы, по словам Алмаза Осконбаева, не смогут привлекать граждан к ответственности за такое правонарушение.

Он отметил, что в каждом районе работает максимум 1-2 инспектора.

«По всей Иссык-Кульской области, наверное, около 10-15 сотрудников наберется. Но они не одним пластиком заняты, совершается очень много и других нарушений в области охраны окружающей среды — отсутствие очистных сооружений, браконьерство и прочее. Поэтому особенно во время турсезона будет очень сложно контролировать этот процесс», — признал Алмаз Осконбаев.

Отметим, что запрет пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории всей республики будет введен с 1 января 2027 года. В парламенте предложили пересмотреть закон.