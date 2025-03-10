17:20
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Общество

Туристов тоже касается. Как будут штрафовать за пакеты на Иссык-Куле

Введение штрафов за реализацию и использование пакетов из полимерной пленки — один из рычагов по сокращению использования пластиковых изделий. Об этом 24.kg сообщил специалист отдела по обращению с отходами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Осконбаев.

Напомним, по Кодексу о правонарушениях нарушение запрета на реализацию и использование пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области, парково-пляжной зоны и береговой зоны озера Иссык-Куль в первый раз влечет предупреждение.

Повторно совершенное деяние в течение года после вынесения предупреждения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов), на юридических — 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).

По словам Алмаза Осконбаева, это будет касаться как местных жителей, так и туристов.

«Привлекать к ответственности только производителей или продавцов недостаточно. Перед законом все равны, поэтому все граждане должны отказаться от использования пластика на Иссык-Куле. Человек должен чувствовать ответственность, в сознании должна быть мысль, что за нарушение грозит штраф. Поэтому, собираясь на озеро, нужно брать бумажные пакеты, многоразовые шоперы и так далее», — сказал Алмаз Осконбаев.

Он отметил, что проверять машины или личные вещи не будут.

Перед въездом на Иссык-Куль планируют установить информационные стенды о зоне, свободной от пластика. В Минприроды заверили, что будут заранее информировать население.

Читайте по теме
Запрет на пластик и пакеты в Кыргызстане намерены пересмотреть

Уполномоченным лицом, налагающим штрафы, определен орган охраны окружающей среды (Минприроды, его территориальные управления, служба экотехнадзора и так далее).

Туристическая милиция и другие органы, по словам Алмаза Осконбаева, не смогут привлекать граждан к ответственности за такое правонарушение.

Он отметил, что в каждом районе работает максимум 1-2 инспектора.

«По всей Иссык-Кульской области, наверное, около 10-15 сотрудников наберется. Но они не одним пластиком заняты, совершается очень много и других нарушений в области охраны окружающей среды — отсутствие очистных сооружений, браконьерство и прочее. Поэтому особенно во время турсезона будет очень сложно контролировать этот процесс», — признал Алмаз Осконбаев.

Отметим, что запрет пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории всей республики будет введен с 1 января 2027 года. В парламенте предложили пересмотреть закон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322271/
просмотров: 1199
Версия для печати
Материалы по теме
Приказ о запрете использования гаджетов во время уроков направлен во все школы
Депутаты считают, что за грязные пляжи штрафовать нужно айыл окмоту
В Кыргызстане хотят запретить ввоз кузовов автомобилей на полгода
Скоро турсезон. О штрафах за эконарушения на Иссык-Куле предупредил чиновник
Минсельхоз хочет обязать фермеров резать скот на продажу только в бойнях
Еще штрафы от Минсельхоза. Теперь за нарушение применения ветеринарных лекарств
Минсельхоз введет дополнительный штраф за нарушение лесного законодательства
Минсельхоз Кыргызстана хочет штрафовать ветеринаров. За какие нарушения
В Бишкеке проводят рейды и штрафуют за нелегальную продажу бензина в бутылках
Запрет на пластик и пакеты: кабмин хочет увеличить ассортимент экопродукции
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Бизнес
Один тариф на&nbsp;всех: MEGA делает связь удобнее и&nbsp;дешевле! Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
10 марта, понедельник
17:13
В жилмассиве «Учкун» начали строительство нового детского сада В жилмассиве «Учкун» начали строительство нового детско...
17:08
В Нарынской области государству возвращен объект стоимостью 100 миллионов сомов
17:02
Сборная Кыргызстана по футзалу провела два матча против сборной Эстонии
16:57
В Жогорку Кенеше отремонтируют большой зал заседаний. Каким он станет
16:49
США официально отменили 83 процента программ USAID