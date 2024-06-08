Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы

В Бишкек пришло не только календарное, но и настоящее жаркое лето. Самое время охладиться в бассейне или аквапарке. Благо, в столице и окрестностях возможных вариантов более чем достаточно.

24.kg предлагает список мест, где можно поплавать и приятно провести время в выходные и будние дни.

Аквапарки

В последние годы все большую популярность у бишкекчан и гостей города завоевывают аквапарки. Это удобно, когда хочется подурачиться или предстоит поход в бассейн с детьми.

1 ROYAL FISH AQUA ROYAL FISH AQUA

Расположен в селе Беш-Кунгей по адресу: улица Дачная, 1. Аквапарк пока не работает. В нем есть несколько бассейнов и различные горки. Все подробности и дату начала работы можно узнать здесь.

Работать аквапарк начнет с 15 июня в зависимости от погодных условий.

2 Аквапарк «Ала-Тоо» Аквапарк «Ала-Тоо»

Расположен в Бишкеке по адресу: улица Малдыбаева, 54/1. Работает ежедневно с 9.00 до 23.00 круглый год вне зависимости от погоды, потому что в нем есть как крытые бассейны и горки, так и на открытом воздухе. Узнать все подробности и правила посещения можно здесь.

3 DEM DEM

Расположен в жилмассиве «Кара-Жыгач» по адресу: улица Иссык-Кол, 1. Аквапарк откроют до конца июня. Тогда же представят и его режим работы на летний сезон. Телефон для справок 0703996091.

Кроме того, информацию о работе аквапарка можно уточнить здесь.

Открытые бассейны

1 «Жаштык»

Если наличие водных горок для вас совсем не обязательно, можно сходить поплавать в простой открытый бассейн. Благо, таких в Бишкеке и его окрестностях много.

Бассейн расположен на территории Республиканского центра по спортивно-массовой и оздоровительной работе. Он находится по адресу: улица Малдыбаева, 1. Бассейн работает ежедневно с 7.00 до 21.00.

Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 0312545609.

2 «Тартуга» «Тартуга»

Расположен по адресу: улица Малдыбаева, 249. В центре есть как крытый бассейн, так и летний открытый. Но пока последний не работает. Дату открытия обещают сообщить позже.

Уточнить всю информацию можно по телефону 0700330146 или здесь.

3 Health Club Health Club

Центр отдыха расположен недалеко от столицы, в селе Орто-Сай по улице Иманалиева, 147а. Работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Узнать все подробности можно здесь.

Бассейн начнет работу ориентировочно после 10 июня.

4 Отель Hyatt Отель Hyatt

Расположен в центре Бишкека по улице Абдрахманова, 191. Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Уточнить цены и условия можно по телефону 0550261234 или здесь.

5 «Великий дворник» «Великий дворник»

Бассейн находится в селе Лебединовка по адресу: проспект Ленина, 102. Работает в понедельник с 13.00 до 22.30, со вторника по воскресенье — с 11.00 до 22.30. Все подробности и цены можно узнать здесь.

6 «Оазис» «Оазис»

Находится по адресу: улица Кольбаева, 27а. Пока бассейн закрыт, точная дата начала работы пока не известна. Все детали можно уточнить здесь.

7 «Олимп» «Олимп»

Находится по адресу: улица Джантошева, 116а/1. Откроется после 20 июня. Все подробности, условия и цены можно узнать по телефонам: 0702824711, 0702757561 или здесь.

8 «Фламинго» «Фламинго»

Находится по адресу: проспект Мира, 303. Бассейн откроется после 10 июня. Узнать всю интересующую информацию и стоимость услуг можно здесь.

9 Sheraton Sheraton

Находится по адресу: улица Киевская, 148. Время работы бассейна: с 9.00 до 22.00. Подробную информацию можно узнать по телефону 0312312111 или здесь.

Горячие источники

Кроме привычных нам открытых бассейнов, в окрестностях Бишкека есть и горячие источники. Вариант удобен в тех случаях, когда на улице пасмурно и прохладно.

1 Mountain View Resort

Находится в Аламединском ущелье по адресу: улица Аламединское ущелье, 1/20. Работает ежедневно с 7.00 до 00.00. Узнать все подробности и условия работы бассейна можно здесь.

2 Aksaray Resort Aksaray Resort

Расположен в Иссык-Атинском районе Чуйской области по адресу: улица Безымянная, 1. Это знаменитое Иссык-Атинское ущелье. Работает с 8.00 до 23.00. Все подробности и цены можно узнать здесь.