Назначены даты Общереспубликанского тестирования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, ОРТ начнется 18 мая:

I этап пройдет 18-20 мая;

II этап — 22-24 мая;

III этап, позднее тестирование для выпускников, которые не участвовали в ОРТ по уважительным причинам, — 21-23 июня.

17 и 21 мая, а также 20 июня — дни подготовки центров тестирования.

Для выпускников, которые не успели зарегистрироваться на ОРТ, 17, 21 мая и 20 июня будет проводиться дополнительная регистрация.

С 2012 года тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты ОРТ не требуются.