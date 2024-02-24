Названа дата выхода нового сериала «Гарри Поттер»

Новый сериал «Гарри Поттер» выйдет на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Дату старта многосерийного проекта назвал портал IGN.

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что проект будет идти по графику, если не возникнут какие-либо производственные проблемы. Он отметил, что команду проекта не смущает успех предыдущей экранизации «Гарри Поттера».

«Мы провели некоторое время с Джоан Роулинг и ее командой. Обе стороны взволнованы в связи с возрождением этой франшизы», — сказал Дэвид Заслав.

Имена авторов и актеров неизвестны. Шоу будет состоять из семи сезонов — по каждому на книгу о Гарри Поттере.