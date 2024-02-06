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Общество

Сколько вы сможете прожить без смартфона? Опрос

Сегодня у большинства людей утро начинается не с кофе, а с просмотра сообщений на мобильном телефоне. Зависимость от смартфонов становится серьезной проблемой.

Появилось понятие номофобия — страх (фобия) остаться без мобильного телефона или вдалеке от него.

Психологи говорят: чтобы зависимость не превратилась в фобию, надо подойти к проблеме осознанно. Они советует отказываться от смартфонов хотя бы на сутки-двое в неделю. Это позволит понять, есть ли у вас патологическое привыкание. И, может быть, стоит переосмыслить роль гаджета в вашей жизни. Помните — вещи должны служить нам, а не мы им.

Кстати, по инициативе французского писателя Фила Марсо с 2001 года каждое 6 февраля отмечают Всемирный день отказа от мобильного телефона.

В связи с этим 24.kg интересуется у читателей: а сколько вы сможете прожить без своего смартфона или другого гаджета? 

Сколько вы сможете прожить без смартфона?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285996/
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