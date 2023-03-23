В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости туберкулезом. Такие данные приводит Национальный центр фтизиатрии.

По его данным, после резкого снижения числа впервые выявленных больных туберкулезом в 2020-2021 годах отмечается незначительное увеличение их в 2022-м. Всего выявили 4 тысячи 18 больных (или 60 на 100 тысяч населения), в то время как в 2021 году — 3 тысячи 891 (58,1 на 100 тысяч), в 2020-м — 3 тысячи 518 (53,5 на 100 тысяч).

Самый высокий уровень заболевания, как и прежде, в Чуйской области, самый низкий — в Иссык-Кульской.

Повысился и показатель заболеваемости среди детей — 14,7 на 100 тысяч населения, в 2021 году он был 10,8, в 2020-м — 8,1. У подростков уровень немного снизился с 37,3 на 100 тысяч населения в 2021 году до 31,5 — в 2022-м.

Снизился и показатель смертности. В 2022 году он составил 2,6 на 100 тысяч населения или 127 человек, тогда как в 2021-м был 3,8 на 100 тысяч, или 174 человека.