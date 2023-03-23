19:18
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество

В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости туберкулезом

В Кыргызстане отмечается рост заболеваемости туберкулезом. Такие данные приводит Национальный центр фтизиатрии.

По его данным, после резкого снижения числа впервые выявленных больных туберкулезом в 2020-2021 годах отмечается незначительное увеличение их в 2022-м. Всего выявили 4 тысячи 18 больных (или 60 на 100 тысяч населения), в то время как в 2021 году — 3 тысячи 891 (58,1 на 100 тысяч), в 2020-м — 3 тысячи 518 (53,5 на 100 тысяч).

Самый высокий уровень заболевания, как и прежде, в Чуйской области, самый низкий — в Иссык-Кульской.

Повысился и показатель заболеваемости среди детей — 14,7 на 100 тысяч населения, в 2021 году он был 10,8, в 2020-м — 8,1. У подростков уровень немного снизился с 37,3 на 100 тысяч населения в 2021 году до 31,5 — в 2022-м.

Снизился и показатель смертности. В 2022 году он составил 2,6 на 100 тысяч населения или 127 человек, тогда как в 2021-м был 3,8 на 100 тысяч, или 174 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261400/
просмотров: 4818
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан получит от Глобального фонда $27 миллионов для лечения туберкулеза
Кыргызстану требуется до 500 миллионов сомов в год для лечения туберкулеза и ВИЧ
Денег от Глобального фонда не будет? Чиновникам запретили лететь в Женеву
Больные туберкулезом женщины чаще мужчин сталкиваются со стигмой
ЮСАИД передал Кыргызстану оборудование для борьбы с туберкулезом
Люди с ВИЧ и туберкулезом просят не трогать центр «СПИД». Служба лучшая в стране
ВИЧ-инфицированные и больные туберкулезом обратились к президенту
Давно не приговор. Почему туберкулез лечат дома и что мешает его победить
В Кыргызстане в 2022 году отмечен рост заболеваемости туберкулезом
Закрыть Белогорскую санаторную школу предлагают правозащитники
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;8&nbsp;января: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: снег
Арстан Алай найден мертвым в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;31 Арстан Алай найден мертвым в колонии № 31
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
8 января, понедельник
19:00
Цифра дня. Четыре дня в декабре стали погодными рекордами в Бишкеке Цифра дня. Четыре дня в декабре стали погодными рекорда...
18:51
За махинации с земельными участками задержаны сотрудники ГУ «Кадастр»
18:41
Бишкекский штамповочный завод и «Дастан» передали Министерству обороны
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
18:25
Спешка с поднятием флага. Депутат рассказал об отсутствии важной части закона