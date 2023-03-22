Массовые аресты. Срок следствия продлили до 20 апреля

Срок следствия по делу о попытке организации массовых беспорядков с целью захвата власти, где фигурируют члены комитета по защите Кемпир-Абада, истекает 20 апреля. Об этом 24.kg рассказал юрист Бактыбек Автандил уулу.

По его словам, после материалы должны передать в суд.

«Но, вероятнее всего, срок продлят. Следственные мероприятия толком не проводят. Доказательная база очень сырая, вернее, отсутствует вовсе. На предварительных слушаниях будут ходатайства об изменении меры пресечения. Так что разбирательство по существу в обозначенный период вряд ли начнется», — считает Бактыбек Автандил уулу.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.