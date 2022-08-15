Конкурс директоров. Тестирование в городе Ош пройдет 23 августа

Тестирование на вакантные должности директоров государственных и муниципальных школ города Оша пройдет 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, ожидается участие более 100 претендентов на 17 вакантных мест.

Напомним, конкурсный отбор школьных директоров уже завершен в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях.

В Баткенской области из 147 участников порог преодолели 60 конкурсантов. В Джалал-Абадской области из 220 претендентов необходимый балл набрали 61 человек. В Ошской — из 372 кандидатов 88 набрали пороговую оценку.

Добавим, согласно указу президента, к началу нового учебного года сменить директоров должны в 966 школах, поскольку они занимают должность более пяти лет. До назначения новых руководителей они продолжают исполнять обязанности.