Ташиев тайно посещал Атамбаева. Бывший президент продолжает откровенничать

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

На заседание доставлен бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, он заявил, что в Бишкеке стало много чиновников.

«Я вижу ошибки, которые творятся. Есть свидетели в администрации главы государства. Мне китайцы предлагали офис построить бесплатно, без копейки денег. Однако я попросил, чтобы сделали дороги в столице. Я попросил Си Цзиньпина, чтобы давали на постоянной основе гранты на дороги. Думаю, что надо заниматься этими вещами. Если в Бишкеке чего-то много, так это кабинетов для чиновников и чиновников с портфелями. Мы не знаем, что говорят приближенные президента. Главное, чтобы не было, как у меня», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Отметим, бывший президент построил себе большой дом в Кой-Таше, который в августе 2019 года штурмом брал спецназ при задержании Алмазбека Атамбаева. Вокруг той стройки тоже было много скандалов.

Алмазбек Атамбаев добавил, что действующий глава ГКНБ Камчыбек Ташиев тайно приезжал к нему домой в село Кой-Таш.

«По октябрьским событиям мы все сделали для того, чтобы Сооронбай Жээнбеков ушел. И я 9 октября выходил. Если бы мы не выходили, Садыр Жапаров сидел бы в тюрьме, а Камчыбек Ташиев где-то прятался бы. Как он ко мне тайно в Кой-Таш приезжал. Надо не судить тех, кто выходил в октябре. Садыру Жапарову и Камчыбеку Ташиеву надо им спасибо сказать. Какие-то статусы дать», — сказал он.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.