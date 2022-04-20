У 12 частных медицинских колледжей нет условий для обучения практическим навыкам

У 12 частных медицинских колледжей нет полноценных условий для приобретения студентами практических навыков. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

«Системе здравоохранения нужны качественные кадры. Минздрав направит официальное письмо в Министерство образования и науки для принятия соответствующих решений по этим медицинским колледжам», — отметили в ведомстве.

Список колледжей:

Ошский региональный медицинский колледж;

Международный медицинский колледж МНУ имени К.Шоктомаматова;

Медицинский колледж «Авиценна билим»;

Медицинский колледж имени Н.Пирогова;

Кыргызский медико-социальный колледж «Уникум»;

Иссык-Кульский медико-стоматологический колледж;

Кочкор-Атинский региональный колледж;

Медицинский колледж ИСИТО;

Араванский колледж «Дулдул тоо»;

Медицинский колледж АзМИ имени С.Тентишева;

Медицинский колледж МУНИБ;

Медико-фармацевтический колледж.

Отметим, что ранее были проверены вузы, в которых ведется обучение медицинским специальностям. Поводом стало то, что в 2020 году Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них.

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Причина в том, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов КР не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают. Позднее стало известно, что четыре вуза переведены пакистанской стороной в зеленый список (список А), еще четыре должны пройти аккредитацию, сейчас им выдана временная, сроком на год.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что намерен закрыть 17 частных медицинских учебных заведений. Список уже составили. В феврале по поручению министра создана комиссия для проверки клинических баз медвузов страны — она показала, что только у восьми из негосударственных вузов есть условия для прохождения студентами практики.

Однако в Антикоррупционном деловом совете отметили, что, согласно законодательству КР, лицензию можно отозвать только через суд. И сделать это может Министерство образования, а не здравоохранения.