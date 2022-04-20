23:37
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

У 12 частных медицинских колледжей нет условий для обучения практическим навыкам

У 12 частных медицинских колледжей нет полноценных условий для приобретения студентами практических навыков. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

«Системе здравоохранения нужны качественные кадры. Минздрав направит официальное письмо в Министерство образования и науки для принятия соответствующих решений по этим медицинским колледжам», — отметили в ведомстве.

Список колледжей:

  • Ошский региональный медицинский колледж;
  • Международный медицинский колледж МНУ имени К.Шоктомаматова;
  • Медицинский колледж «Авиценна билим»;
  • Медицинский колледж имени Н.Пирогова;
  • Кыргызский медико-социальный колледж «Уникум»;
  • Иссык-Кульский медико-стоматологический колледж;
  • Кочкор-Атинский региональный колледж;
  • Медицинский колледж ИСИТО;
  • Араванский колледж «Дулдул тоо»;
  • Медицинский колледж АзМИ имени С.Тентишева;
  • Медицинский колледж МУНИБ;
  • Медико-фармацевтический колледж.

Отметим, что ранее были проверены вузы, в которых ведется обучение медицинским специальностям. Поводом стало то, что в 2020 году Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Просто бизнес. Когда медицинских вузов много, а качественного образования нет

Причина в том, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов КР не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают. Позднее стало известно, что четыре вуза переведены пакистанской стороной в зеленый список (список А), еще четыре должны пройти аккредитацию, сейчас им выдана временная, сроком на год.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что намерен закрыть 17 частных медицинских учебных заведений. Список уже составили. В феврале по поручению министра создана комиссия для проверки клинических баз медвузов страны — она показала, что только у восьми из негосударственных вузов есть условия для прохождения студентами практики.

Однако в Антикоррупционном деловом совете отметили, что, согласно законодательству КР, лицензию можно отозвать только через суд. И сделать это может Министерство образования, а не здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231464/
просмотров: 2599
Версия для печати
Материалы по теме
Студенты из Кыргызстана принимают участие во Всероссийской олимпиаде по хирургии
Организации здравоохранения закрепят за медвузами как клинические базы
В Минздраве обсудили вопросы взаимодействия медвузов с клиническими базами
Главе комиссии по высшему образованию Пакистана рассказали о медвузах КР
Кабмин определился с медвузами, в которых могут обучаться иностранцы
Скандал в АзМИ. Супруга Ахматбека Келдибекова хочет вернуть учредительство
Создать хаб для экспорта медицинского образования предлагают в Минздраве
Минимальную оплату обучения в медвузах для иностранцев установил кабмин
Минздрав приостановил процесс отзыва лицензий медицинских вузов. Но это временно
Приказ подписан. Медицинские вузы в Кыргызстане закрывать не будут
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
23:20
Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке...
22:48
Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы
22:27
Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма
22:00
Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин
21:46
В Кыргызстане запускают программу по использованию геотермальной энергии