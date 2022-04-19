В Бишкеке жителям жилмассивов выдали уже 4 тысячи 30 техпаспортов

Жителям жилмассивов Бишкека на 18 апреля 2022 года выдали 4 тысячи 624 технических паспорта. Об этом 24.kg сообщили в ГУ «Кадастр».

По его данным, всего от жителей поступило 9 тысяч 493 заявления. Специалисты обследовали 7 тысяч 897 участков, всего на сегодня выдано 4 тысячи 30 паспортов, отказано — 822.

Технический паспорт не дает права на узаконение участка, в нем лишь собрана техническая информация о недвижимости. Данный документ — это один из первых этапов решения проблем по вопросу узаконения.

Перечень документов, которые необходимы для оформления, доступен по ссылке.

Ранее в мэрии Бишкека сообщали, что в столице участились случаи мошенничества при оформлении техпаспортов на земельные участки с самовольным домостроением.