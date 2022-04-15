Митинг сотрудников «Тазалыка». Работников вызывают на допрос в ГКНБ

Работников муниципального предприятия «Тазалык» вызывают на допрос. Информацию 24.kg подтвердили представители МП.

По их данным, официальных повесток от Госкомитета нацбезопасности они еще не получали. В ведомство их вызывают по телефону. Пока не известно, по какому именно поводу сотрудники «Тазалыка» должны явиться на допрос.

Пресс-центр ГКНБ и руководство муниципального предприятия недоступны для комментариев.

Ранее сообщалось, что директора муниципального предприятия «Тазалык» Азата Сагынова освободили от должности. Сегодня сотрудники МП (в основном водители грузовиков) не вышли на работу и устроили акцию протеста на территории предприятия. Они заявляют, что часто меняются руководители, которые не знают деталей работы. Сотрудники также рассказывают, что им задерживают заработную плату и не выделяют деньги на ремонт машин.