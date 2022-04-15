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Общество

Депутат парламента нахамила патрульным. Милиционеров наказали

У депутата парламента Айгуль Айдаровой произошел конфликт с сотрудниками УПСМ. Видеоролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина, которая представилась нардепом, нагрубила сотрудникам УПСМ. Она нецензурно выражалась в адрес милиционеров.

В управлении Патрульной службы милиции Бишкека 24.kg прокомментировали этот случай, а также инцидент с певцом Нурланом Насипом.

По данным ведомства, один из сотрудников УПСМ освобожден от занимаемой должности с понижением, трое получили дисциплинарные взыскания.

Отмечается, что 20 марта сотрудник УПСМ столицы вступил в конфликт с певцом Нурланом Насипом, а 3 апреля тот же патрульный поконфликтовал с депутатом парламента. 

По видеороликам проведено служебное расследование. По заключению приняли соответствующие меры.

После публикации новости об инциденте с Нурланом Насипом с редакцией 24.kg связались авторы видеоролика и рассказали, что на самом деле изначально некультурно вести себя начал сам артист. А ролик, который появился в Instagram, смонтирован неправильно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230991/
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