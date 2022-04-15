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Общество

Разговаривай нормально. Певец Нурлан Насип поконфликтовал с сотрудником УПСМ

Певец Нурлан Насип поконфликтовал с сотрудником управления Патрульной службы милиции Бишкека. Видео в Instagram опубликовал активист Эртай Искаков.

На кадрах видно, как артиста остановили для проверки документов при том, что он не нарушал Правил дорожного движения и был трезв. Затем сотрудник УПСМ начал провоцировать певца и не отдавал техпаспорт. Он объяснил, что в городе проходит плановый рейд.

После проверки Нурлан Насип собрался поехать дальше, но патрульный начал пререкаться и не отпускал его. Милиционер также заявил, что у артиста не все в порядке с документами, но так и не смог сказать, что именно не так.

«Ты находишься на работе, при исполнении, разговаривай нормально, не унижай людей», — сказал Нурлан Насип.

Словесная перепалка на повышенных тонах продолжалась примерно 10 минут. После артиста отпустили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230962/
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