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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Бьет, значит, бьет. Татьяна Зеленская нарисовала карточки на тему абьюза

Кыргызстанская художница Татьяна Зеленская проиллюстрировала карточки по теме абьюза. Об этом она сообщила в Facebook.

Отмечается, что над проектом работают также представительницы Казахстана в рамках программы Techwomen. Девушки переосмыслили стереотипы, созданные в обществе относительно женщин и романтических отношений, и показали их через иллюстрации.

В ближайшие дни завершат работу над анимационным роликом «Признаки абьюзивных отношений, или Современная сказка о Козы Корпеш и Баян сулу».

Абьюзивные отношения — вид насилия, который не так легко распознать. Жертва сама может не до конца осознавать, что подвергается абьюзу, при этом манипулятор получает полную власть над партнером и может довести ее до суицида. Цель абьюзера — управлять и контролировать действия, чувства, поведение и даже мысли партнера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230936/
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