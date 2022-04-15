Афиша Бишкека на выходные: концерт камерного оркестра, вечер кино и спектакли

16-17 апреля. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

16 апреля. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

16 апреля. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.