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Общество

Афиша Бишкека на выходные: концерт камерного оркестра, вечер кино и спектакли

16-17 апреля. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

16 апреля. Балет «Корсар»

В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

16 апреля. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

16 апреля. Спектакль «У войны не женское лицо»

Спектакль по одноименной книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич. В книге собраны документальные очерки, основанные на рассказах женщин, которые участвовали во Второй мировой войне.

«Творческая группа 705», 20.30.


17 апреля. Музыкальная комедия «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви и поиске своей второй половины, конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

17 апреля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

16-17 апреля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке спустя пять лет открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

16-17 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-31 апреля. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

14 апреля — 7 мая. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит живописные широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

16 апреля — 2 мая. Персональная выставка Теймура Рустамова (Азербайджан)

Впервые в Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Теймура Рустамова. Зрители увидят его работы последних четырех лет.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

16 апреля. Концерт камерного оркестра «Манас»

Президентский камерный оркестр «Манас» под управлением народного артиста КР Эрниса Асаналиева предлагает познакомиться с произведениями молодых современных композиторов Кыргызстана. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

17 апреля Movie night

Гостей ждет вечер французских комедий.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Мастер-классы, лекции

17 апреля. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс. Регистрация по телефону 0708727721.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

Для детей

16 апреля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

17 апреля. Спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

17 апреля. Спектакль «Веселый светофор» и «Шайыр светофор»

Это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230791/
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