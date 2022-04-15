Афиша Бишкека на выходные: концерт камерного оркестра, вечер кино и спектакли

16-17 апреля. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)
За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.
16 апреля. Балет «Корсар»
В основе сюжета история любви пирата Конрада и красавицы Медоры. Преодолев многочисленные препятствия и происки врагов, свободные и счастливые, они вновь плывут навстречу приключениям.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
16 апреля. Мелодрама «Нежность Натахи»
Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
16 апреля. Спектакль «У войны не женское лицо»
Спектакль по одноименной книге белорусской писательницы Светланы Алексиевич. В книге собраны документальные очерки, основанные на рассказах женщин, которые участвовали во Второй мировой войне.
«Творческая группа 705», 20.30.
17 апреля. Музыкальная комедия «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)
Современная история о любви и поиске своей второй половины, конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
17 апреля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»
Накануне празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
16-17 апреля. Постоянные выставки музея
В Бишкеке спустя пять лет открыли Исторический музей. Подробнее
Государственный исторический музей, 10.00-18.00.
16-17 апреля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
8-31 апреля. Выставка-ярмарка цветов и меда
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
14 апреля — 7 мая. Выставка Халиды Шимовой
На персональной выставке художница представит живописные широкоформатные полотна, выполненные в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.
16 апреля — 2 мая. Персональная выставка Теймура Рустамова (Азербайджан)
Впервые в Бишкеке пройдет персональная выставка скульптора Теймура Рустамова. Зрители увидят его работы последних четырех лет.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали
16 апреля. Концерт камерного оркестра «Манас»
Президентский камерный оркестр «Манас» под управлением народного артиста КР Эрниса Асаналиева предлагает познакомиться с произведениями молодых современных композиторов Кыргызстана. Подробнее
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.
17 апреля Movie night
Гостей ждет вечер французских комедий.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
Мастер-классы, лекции
17 апреля. Мастер-класс по акриловой живописи
Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс. Регистрация по телефону 0708727721.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.
Для детей
16 апреля. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
17 апреля. Спектакль «Лесной переполох»
Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
17 апреля. Спектакль «Веселый светофор» и «Шайыр светофор»
Это поучительная история о Правилах дорожного движения. Какими бывают дорожные знаки и что они обозначают, расскажет веселый светофор.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.