Мэр Бишкека улетел в Москву. Зачем?

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев находится в Москве по приглашению правительства столицы России. Там он знакомится с деятельностью городских служб и структур. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, московские коллеги уже продемонстрировали мэру Бишкека работу Центра организации дорожного движения Москвы. Показали Центр обработки вызовов и рабочие места операторов, рассказали о принципах обработки экстренных вызовов, работе дежурной смены.

«Учреждение осуществляет сбор данных о дорожном движении, включая параметры транспортных и пассажирских потоков, дорожных условий, действующей организации дорожного движения, параметры экологического ущерба от дорожного движения, статистику ДТП, данные по парковкам и местам временного отстоя транспорта. В его функции входит оценка существующих транспортных потоков, схем и стратегий организации дорожного движения, моделирование городских транспортных и пассажирских потоков, разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности организации дорожного движения в Москве и другие», — отметили в мэрии.