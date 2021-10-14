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Общество

Мэр Бишкека улетел в Москву. Зачем?

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев находится в Москве по приглашению правительства столицы России. Там он знакомится с деятельностью городских служб и структур. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, московские коллеги уже продемонстрировали мэру Бишкека работу Центра организации дорожного движения Москвы. Показали Центр обработки вызовов и рабочие места операторов, рассказали о принципах обработки экстренных вызовов, работе дежурной смены.

«Учреждение осуществляет сбор данных о дорожном движении, включая параметры транспортных и пассажирских потоков, дорожных условий, действующей организации дорожного движения, параметры экологического ущерба от дорожного движения, статистику ДТП, данные по парковкам и местам временного отстоя транспорта. В его функции входит оценка существующих транспортных потоков, схем и стратегий организации дорожного движения, моделирование городских транспортных и пассажирских потоков, разработка рекомендаций по повышению эффективности и безопасности организации дорожного движения в Москве и другие», — отметили в мэрии. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210425/
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