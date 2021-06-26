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Общество

Комиссия по жалобам на СМИ рассмотрит заявление адвоката Омурбека Бабанова

В Комиссию по жалобам на СМИ обратился адвокат экс-премьер-министра Омурбека Бабанова Амантур Абдырахманов с жалобой на сюжеты ОТРК и МТРК «ЭлТР». Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

В заявлении говорится, что журналисты распространяют непроверенную и заведомо недостоверную информацию, чтобы сформировать у телезрителей образ политика, который «сколотил огромное состояние нечестным путем за счет рейдерских захватов».

В жалобе также отмечается, что «ЭлТР» «приписывает Бабанову коммерческие организации и земельные участки, которые никакого отношения к нему не имеют». Заявитель требует опровержения обнародованных сведений.

Комиссия рассмотрит данную жалобу на ближайшем заседании.

Напомним, ранее адвокаты политика пригрозили подать в суд на ОТРК.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198983/
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