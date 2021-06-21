Дело «Кумтора». Адвокат Омурбека Бабанова грозится подать в суд на ОТРК за ложь

Соратники экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, водворенного в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции в рамках уголовного дела по «Кумтору», пожаловались на телеканал «Ала-Тоо 24» в составе Общественной телерадиовещательной корпорации.

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По словам юристов, защищающих интересы политика, 18 и 19 июня телеканал показывал информационные сюжеты о коррупции вокруг «Кумтора». В конце видео журналисты показали задержанного Омурбека Бабанова. Его адвокат Ислам Каргабаев считает, что это попытка оклеветать и очернить политика. Защита экс-премьер-министра намерена подать жалобу по этому поводу.

Как отметил Ислам Каргабаев, сначала они обратятся в наблюдательный совет ОТРК. Такая норма прописана в законе. «Мы отметим, что в сюжете предоставлена неверная информация о виновности Омурбека Бабанова. Необходимо учитывать презумпцию невиновности и нельзя очернять Бабанова до решения суда. Неправильно показывать такой сюжет, где его уже сделали виновным. Если ОТРК сделает опровержение, то дело до суда не дойдет», — говорит он.

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Вместе с этим можно утверждать, что в ролике могли использовать материалы следствия с участием других политиков. «Есть же такое понятие, как контекст. Там же прямо говорится: «Действия чиновников были направлены на подрыв суверенитета государства и не отвечали интересам страны и народа. Уже задержаны несколько представителей высших эшелонов власти» (прямая цитата с сюжета ОТРК). И показали только Бабанова. Какие цели они преследуют? Они вешают на него образ человека, который нанес вред народу, экологии и набивал собственные карманы. Естественно, мы против такого, потому что именно по «Кумтору» у Омурбека Бабанова нет никакой вины», — резюмировал адвокат.

Ислам Каргабаев уточнил, что если руководство телеканала не согласится с его доводами и откажется от опровержения, то будет подана жалоба в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ, также обратятся с иском в Ленинский районный суд Бишкека.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.