Неделя Франкофонии пройдет в Кыргызстане

Неделя Франкофонии в Бишкеке прйдет 23-28 марта. Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в Кыргызстане.

По ее данным, в рамках фестиваля пройдут образовательные, культурные и развлекательные мероприятия в режиме онлайн.

В Бишкеке Франкофония начнется с показа швейцарского фильма «Игра любви и случая» 23 марта в 17.30 в онлайн-формате в Zoom. Фильм будет представлен на французском языке с русскими субтитрами.

Неделя Франкофонии включает в себя различные конкурсы французской песни, танцев, красноречия и чтение для детей.

Франкофония – это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире.