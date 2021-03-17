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Общество

Неделя Франкофонии пройдет в Кыргызстане

Неделя Франкофонии в Бишкеке прйдет 23-28 марта. Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в Кыргызстане.

По ее данным, в рамках фестиваля пройдут образовательные, культурные и развлекательные мероприятия в режиме онлайн.

В Бишкеке Франкофония начнется с показа швейцарского фильма «Игра любви и случая» 23 марта в 17.30 в онлайн-формате в Zoom. Фильм будет представлен на французском языке с русскими субтитрами. 

Неделя Франкофонии включает в себя различные конкурсы французской песни, танцев, красноречия и чтение для детей.

Франкофония – это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186759/
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