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Общество

Талантбек Исаев подал в отставку

Начальник главного управления государственной специализированной службы охраны МВД КР Талант Исаев подал в отставку. Об этом 24.kg сообщили в ГУГССО.

Сам генерал пока недоступен для комментариев.

В ведомстве предполагают, что Талант Исаев подал в отставку из-за брата — экс-спикера парламента КР Каната Исаева, который решил баллотироваться в президенты.

Отметим, Талант Исаев возглавил службу в 2014 году. В 2017-м он уже уходил, также из-за уголовного преследования Каната Исаева. В 2018 году он восстановлен в должности, после прекращения уголовного дела в отношении брата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172792/
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