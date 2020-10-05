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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. К социал-демократам на митинге присоединился «Мекенчил»

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг политической партии «Социал-демократы Кыргызстана».

К участникам акции протеста присоединились и представители партии «Мекенчил».

По словам ее представителя Мелиса Аспекова, к митингующим присоединится и лидер политорганизации Камчыбек Ташиев. «Мы требуем отменить итоги выборов и провести повторное голосование», — сказал он.

Мелис Аспеков пообещал, что Камчыбек Ташиев не будет лезть на забор «Белого дома».

Кандидат от «Социал-демократов» Ирина Карамушкина потребовала от ЦИК объяснений итогов голосования. По ее словам, представители Центризбиркома должны выйти к участникам акции протеста.

Сейчас в митинге участвуют около 100 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167553/
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