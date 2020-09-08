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Общество

Чей туфля? Насколько вы грамотны. Тест

Сегодня — Международный день грамотности. Он был объявлен ЮНЕСКО в 1966 году.

Предложение же учредить подобную дату прозвучало годом ранее в Тегеране на Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности. Это должно было способствовать обучению грамоте людей, проживающих даже в самых неблагополучных по этим показателям уголках земного шара. По данным ЮНЕСКО, во всем мире до сих пор практически не умеют читать и писать почти 750 миллионов человек.

В современном мире понятие грамотности рассматривается шире — это уже не просто умение читать и излагать свои мысли на бумаге, но и делать это согласно установленным грамматическим нормам.

Предлагаем вам тоже приобщиться к празднику: пройти небольшой тест на грамотность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164379/
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