Оператор «Безопасного города» спит на рабочем месте

В Бишкеке активист Акжолтой Тукунов снял на видео уснувшего во время рабочего дня оператора аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Ролик он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Мобильный аппарат «Безопасного города», с которым работал уснувший оператор, был установлен на пересечении улиц Профсоюзной и Достук-4. Такие агрегаты моментально фиксируют два вида нарушений — превышение скорости и выезд на встречную полосу — и передают данные нарушителя в центр мониторинга для дальнейшей обработки.

«Сотрудники ГУОБДД зарабатывают деньги в спящем состоянии, тогда как простой народ погибает, борясь с пандемией», — возмутился Акжолтой Тукунов.

Он также заметил, что установка комлекса не должна осуществляться на месте зеленых насаждений, между тротуаром и дорогой.