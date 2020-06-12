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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия: Самолечение приводит к росту числа зараженных COVID-19 в Бишкеке

Риск заражения коронавирусом в Бишкеке остается повышенным, в связи с чем сохраняются карантин и чрезвычайная ситуация. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

По ее словам, в Бишкеке выявлено 610 случаев заболевания коронавирусом. Проводимые эпидемиологические расследования указывают на факты самолечения граждан в домашних условиях, что приводит к росту числа зараженных и их контактных лиц.

«Было зарегистрировано 63 случая самообращения, по 34 из них не установлена причина заражения, и ЦГСЭН проводит эпидемиологические расследования. Некоторые заболевшие связывают причину заражения с посещением общественных мест — рынков, торговых центров, общественного транспорта, в частности микроавтобусов», — отметила Татьяна Кузнецова.

Вице-мэр добавила, что горожанам важно оформлять маршрутные листы передвижения по городу. «Фиксируйте свой маршрут, чтобы помнить все места, где бываете», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155795/
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